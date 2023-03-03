Губернатор Ростовской области продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Олега Дерезы

Глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ о назначении на новый срок уполномоченным по защите прав предпринимателей Олега Дерезы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дереза и Василий Голубев

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Олег Дереза и Василий Голубев

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Олег Дереза продолжит исполнять обязанности правозащитника еще в течение пяти лет. Он занимает этот пост на протяжении 10 лет.

«Олег Дереза внес существенный вклад в формирование и реализацию государственной политики Ростовской области по развитию предпринимательства, защите прав и законных интересов представителей бизнес-сообщества», — сообщает пресс-служба правительства.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей работает на безвозмездной основе и обеспечивает взаимодействие бизнеса и органов власти.

Анастасия Назарова