В Краснодаре снесут самострой площадью 500 квадратных метров

В Краснодаре демонтируют самовольно возведенное здание площадью 500 кв. м на улице 9-я Тихая, 11/1. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: администрация Краснодара

Решение о сносе объекта принял суд по обращению мэрии. Меры поддержала апелляционная инстанция. В настоящее время идут работы по демонтажу здания.

В мае 2021 года на этой же улице снесли одноэтажное капитальное здание, возведенное без соответствующих разрешений. Решение о демонтаже объекта рассматривали несколько лет в судебном порядке.

Анастасия Донскова

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