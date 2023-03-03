Инвестиции в красоту

Быть на пике красоты в преддверии весны и каждый день года возможно, если не только следить за трендами в косметологии, но также заботиться о внутреннем развитии и создать базу в виде крепкого здоровья. Эксперты ответили нам, каковы, по их мнению, три основных составляющих красоты.

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Александр Богданов, дизайнер женской одежды бренда ALEXANDER BOGDANOV

— Для меня красота состоит из трех основных элементов.

Это внутренняя красота и счастье, которое всегда отражается во взгляде, доброта и запоминающаяся улыбка.

Интеллект, манеры, ухоженность и гармоничное сочетание внешности женщины (правильно подобранная прическа, макияж и т. д.) с ее естественными качествами.

И, конечно же, одежда играет важную роль в усилении красоты и женственности. Тщательно подобранное платье всегда способно подчеркнуть красоту женщины во все времена.

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Ирина Жирнова, директор сети клиник «Ренессанс Косметология»

— Три основных составляющих красоты — это гармония, харизма и доброта.

Гармония с собой и гармонизация лица и тела. Красота — это понимание и принятие себя, обретение внутренней уверенности. И, конечно, заложенные в нас принципы золотого сечения! Чем ближе наши пропорции к нему, тем привлекательнее кажемся мы другим.

На первый взгляд удивительно, что о харизме говорит косметолог, но косметология — это не всегда устранение каких-либо несовершенств, это — подчеркивание индивидуальности. Харизматичные люди всегда уникальны, нужно это беречь и подчеркивать.

Доброта и стремление к созиданию тоже всегда отражаются на лице. Невозможно построить отношения, развивать бизнес, быть красивым, распространяя негативную энергию. Наша внешняя красота — это отражение внутренней, и… немного магии косметологов!

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Мария Чиркова, владелица SPA-салона CHERRY

— Гармония — в сочетании всех составляющих красоты: красоты физической, внешней, душевной, которая выражается характером женщины, такими чертами, как доброта, красота манер и речи.

Важнейшая составляющая красоты — это здоровье и правильный образ жизни. Человек, наполненный здоровьем и ведущий правильный образ жизни, активен, интересен, энергичен и уверен в себе, с сияющими глазами, обладает особой привлекательностью для окружающих.

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Диана Тренина, главный врач стоматологической клиники «Лайф Смайл»

— Считаю, что в этом вопросе главное не переусердствовать с «апгрейдом», чем, к сожалению, многие грешат. Поэтому на одно из первых мест я бы поставила естественность. Однообразные скулы, брови и губы, по-моему, поднадоели, причем, если верить моему окружению, и мужчинам, и женщинам. Всем хочется видеть живые лица, естественные улыбки. Для меня важнее не безупречность черт лица или отсутствие морщин, а такая вещь, как ухоженность.

Стоит учитывать и такое понятие, как фундамент, или база. Я говорю о здоровье, конечно. Это как с ремонтом квартиры. Все понимают, что обои можно поменять легко, а вот то, что под ними, должно быть изначально безупречно. Поэтому если хотите красивую улыбку, начните с профессиональной гигиены полости рта.

Ну и третий ингредиент — это внутреннее состояние человека. Без внутренней гармонии, без умения находить радость в мелочах, без способности делиться хорошим настроением про тебя никогда не скажут, что ты красавица или красавец. Мы все так устроены — нас тянет к счастливым людям.

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Ирина Ямщикова, руководитель самарского филиала сети клиник «Доктор Ост»

— Красота — это в первую очередь здоровье! Причем здоровые суставы и позвоночник, пожалуй, самая важная составляющая хорошего самочувствия.

Когда человек легко и грациозно двигается, у него уверенная походка, он автоматически воспринимается окружающими как молодой, сильный, энергичный и красивый.

Независимо от паспортного возраста важно заботиться о здоровье позвоночника и суставов, ведь в них — залог высокого качества жизни.

Не нужно идти на поводу у предрассудков! Даже людям старшего возраста, завершившим трудовую карьеру, нужны силы для воспитания внуков, любимых хобби, например, дачи.

Мы можем вернуть легкость движения тем, кто постарше, и вернуть радость активной жизни молодым людям, которых неожиданная боль лишила уверенности в себе. Для этого у нас большой арсенал средств: массаж, высокоинтенсивное, современное оборудование, инъекции, в том числе аутоплазмы, помогающие начать активно вырабатывать тромбоциты, которые, в свою очередь, запускают регенерацию в любой точке.