«Авито»: в Челябинске в три раза вырос спрос на услуги подготовки квартир к продаже

В Челябинске на «Авито» за год в 3,1 раза выросло число объявлений об услугах по подготовке недвижимости к продаже или сдаче в аренду. Количество предложений от таких специалистов и соответствующих студий увеличилось в шесть раз. Об этом сообщают эксперты «Авито Услуг».

В целом по России спрос на этот вид работ вырос в пять раз, число объявлений — в шесть раз. Услуги подготовки недвижимости к продаже и аренде (хоумстейджинг) предполагают увеличение привлекательности жилья за счет преобразования пространства. Заказчики прибегают к ним с целью побыстрее и подороже реализовать или сдать недвижимость.

Руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова отмечает, что услуги хоумстейджинга востребованы не только среди собственников жилья, но и владельцев коммерческих помещений, бизнес-центров, офисов и жилых комплексов.

«На фоне растущей конкуренции за арендодателей появляется стимул предпродажной подготовки недвижимости для роста конверсии в сделку. А значит растет и актуальность услуг хоумстейджинга», — поясняет Светлана Филимонова.