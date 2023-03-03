На Алтае возбуждено дело об использовании поддельных документов для участия в закупках

Прокуратура Республики Алтай выявила факты использования поддельных документов для участия в закупках на сумму свыше 83 млн руб. Как рассказали в ведомстве, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ст. 30, ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Прокуратура заинтересовалась исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд при реализации нацпроекта «Культура» и региональной программы «Развитие образования». Выяснилось, что одна из строительных фирм Алтайского края для участия в конкурсе по проведению капитального ремонта зданий образовательных учреждений Майминского района представила фиктивные документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ. В итоге стройфирма стала победителем конкурсов, с ней был заключен контракт на 83 млн руб.

Илья Николаев