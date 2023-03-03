Составляющие стиля

Женщины-профессионалы умеют четко структурировать время и выбирать наиболее оптимальные средства для достижения результата. Также они прекрасно понимают, что их внешний вид — это визитная карточка их бизнеса. Именно поэтому они умеют выглядеть превосходно, затрачивая на уход минимум времени. В чем секрет, они рассказали в блиц-интервью.

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Ольга Мурзина, владелица клубного пространства «Своя среда»

— Что стоит на вашем туалетном столике?

— Обязательно — духи с розовым жасмином в составе, причем от самых разных производителей. Из косметических средств я предпочитаю крема Chanel и Estee Lauder. Но обычно на моем столике огромное число всего: я и сама покупаю много новинок, что-то мне дарят, про некоторые вещи мне даже сложно вспомнить, откуда они у меня.

— Что всегда с собой в косметичке?

— Обязательно универсальная матовая бежевая помада. Я предпочитаю естественный макияж, в основе которого мой неизменный фаворит — тональный крем Armani Maestro.

— Какие процедуры делаются ежемесячно?

— Я люблю уходовые процедуры, особенно массажи лица и тела, но делаю их гораздо чаще, чем раз в месяц.

— Что делается для поддержания формы раз в год?

— Ежегодно я кардинально меняю образ. Последнее преображение произошло буквально на днях: из блондинки я начала переход в темный тон. Пока выкрасила в темный корни волос, но уже пришлось поменять полностью гардероб с ярких цветов на более сдержанные тона.

— Ваши роскошные украшения впишутся в новый образ?

—Конечно! Они универсальные! Я и сама их люблю, и люди всегда обращают на них внимание.

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Алина Авраменко, основатель Самарского сервисно-визового центра

— Что стоит на туалетном столике?

— Винтажная шкатулка и первая поделка сына для меня на 8 Марта. Ну и любимый крем от Babor.

— Что всегда с собой в косметичке?

— Помада Estee Lauder и парфюм Under one umbrella в мини-объеме.

— Какие процедуры делаются ежемесячно?

— Ежемесячно делаю чистку лица и уход у своего косметолога. Если время позволяет, прохожу процедуру плазма-лифтинга в салоне Queen beauty salon или Geneo+ в салоне Babor. Тело балую спа-процедурами или массажами.

— Что делается для поддержания формы раз в год?

— Раз в год я прохожу курс поддерживающего лечения у остеопата доктора Коваленко. А во всем остальном я стараюсь поддерживать свой организм и лицо регулярно, так как если делать это раз в год — эффекта не будет.

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Елена Курдюкова, создатель и креативный директор агентства «Перспектива»

— Что стоит на туалетном столике?

— Любимые ароматы: «Молекула» 1,2 и 4.

— Что всегда с собой в косметичке?

— Средство для очищения кожи и тональное средство, все от бренда Babor. И красная помада на особый случай.

— Какие процедуры делаются ежемесячно?

— Каждый месяц я уделяю внимание уходам: для волос от Lebel и HydraFacial для лица. Маникюр и педикюр – обязательно раз в две недели. Каждую среду хожу на массаж. Уже год, без пропусков и каникул, дважды в неделю посещаю занятия по пилатесу с тренером.

— Что делается для поддержания формы раз в год?

— Нет волшебных пилюль и процедур, которые делаются раз в год. Только любовь к себе и постоянная забота рождают прекрасную форму. А еще говорят, что мы сейчас — это наше отношение к себе 10 лет назад. По этому принципу я и живу, спорт и регулярные процедуры для лица и тела постоянно присутствуют в моей жизни уже 20 лет. Поэтому, наверное, вопрос не в конкретных процедурах, а в отношении к себе.