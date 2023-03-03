В Крыму за госизмену осудили мужчину, пытавшегося вплавь добраться в Одессу для вступления в ВФУ

В Крыму жителя Санкт-Петербурга, пытавшегося вплавь добраться в Одессу для вступления в вооруженное формирование Украины, осудили за госизмену. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

В ходе заседания было установлено, что мужчина 1982 года рождения связался с украинским добровольческим воинским подразделением-легионом, вербующим россиян. Изначально злоумышленник планировал пересечь границу в Брянской области, но попытка была пресечена. В августе прошлого года петербуржец отправился в Крым, приобрел гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь и другое снаряжение и попытался вплавь добраться до Украины.

«Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации, уклоняясь от возможного пресечения его противоправной деятельности сотрудниками пограничных органов Российской Федерации»,— цитирует издание заявление инстанции.

Правонарушителя задержали и подняли на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) — ст.275 УК РФ (госизмена) и ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение госграницы РФ). Судом жителю Санкт-Петербурга было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на один год.

Анастасия Донскова

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