Компанию из Перми оштрафовали на 2,7 млн рублей за срыв благоустройства в Челябинске

В Челябинске суд оштрафовал ООО «Лама» (Пермь) на 2,7 млн руб. за неисполнение контракта по благоустройству территории возле дворца спорта «Юность». В региональное управление ФАС России направлена информация для решения вопроса о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает прокуратура Челябинской области.

Администрация Центрального района Челябинска заключила с «Ламой» контракт стоимостью 2,7 млн руб. по нацпроекту «Жилье и городская среда». Подрядчик должен был благоустроить прилегающую ко дворцу спорта территорию бывшего автовокзала, установив там амфитеатр. Однако подрядчик условия договора не выполнил. Заказчик принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

По результатам прокурорской проверки в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия или бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по госконтрактам). Суд назначил ООО «Лама» штраф в размере стоимости неисполненных обязательств.