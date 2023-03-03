В Петербурге госпитализировали зажатого дверьми автобуса школьника

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток оказался в больнице с переломами ноги и травмами руки после поездки на автобусе. Водитель зажал подростка дверями и протащил по дороге, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, школьник выходил из автобуса на улице Композиторов, когда двери резко закрылись. Несколько метров его протащило по асфальту, водитель остановился из-за крика других пассажиров.

Скорую вызвали на ближайшую к месту происшествия остановку, мальчика увезли в детскую больницу имени Святой Марии Магдалены. Состояние школьника оценивается как средней степени тяжести.

Как узнали позже, 58-летний водитель автобуса за последние полгода 11 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По факту происшествия в отношении его возбуждено административное дело за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.

В прокуратуре Выборгского района Петербурга заявили, что устанавливают обстоятельства и причины травмирования несовершеннолетнего при выходе из автобуса. В настоящее время по данному факту проводится административное расследование, его результаты находятся на контроле правоохранительных органов.

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