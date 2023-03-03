В Бурятии организована проверка по факту падения снега с крыши на ребенка в коляске

Прокуратура Республики Бурятия, а также региональное управления Следственного комитета России (СКР) организовали проверку по факту падения снега с крыши многоквартирного дома в Улан-Удэ на коляску с ребенком. Как сообщает СКР, проверка ведется в отношении управляющей компании, на работников которой возложены обязанности по уборке снега с крыши.

«В рамках доследственной проверки будет установлена полная картина происшествия. После этого дана правовая оценка действиям сотрудников управляющей компании. Кроме того, предусмотрены процессуальные меры, направленные на понуждение должностных лиц провести уборку снега и наледи с крыш зданий и жилых домов»,— отмечается в сообщении ведомства.

В администрации города Улан-Удэ «Ъ» сообщили, что пострадавшего ребенка обследовали в детской республиканской клинической больнице, после чего отправили на амбулаторное наблюдение. На месте происшествия сотрудниками управления административного контроля было выявлено нарушение правил благоустройства города Улан-Удэ.

Управляющей организации «МКС Улан-Удэ» выдано требование о явке в комитет городского хозяйства «для составления протокола об административном правонарушении» в соответствии с республиканскими законами. Максимальный размер штрафа для юридических лиц по статье закона Бурятии «Об административных правонарушениях», связанной с несвоевременной очисткой крыш от наледи и снега, составляет 110 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск