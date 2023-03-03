Павел Белкин стал председателем молодежного парламента при госсовете Удмуртии

Преподавателя кафедры теории и истории государства и права Всероссийского государственного университета юстиции Павла Белкина избрали председателем молодежного парламента шестого созыва при госсовете Удмуртии. Его кандидатуру поддержали 48 человек, против — два. Соответствующее решение было принято 2 март в рамках первой сессии молодежного парламента, сообщает пресс-служба госсовета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Первым заместителем председателя молодежного парламента по социальному блоку стала Далия Хасанова, работавшая в предыдущем созыве. Заместителем также избран Илья Шаронов.

Всего в структуре парламента будут работать девять комитетов. В частности, комитет по молодежному парламентаризму, государственному строительству и местному самоуправлению возглавит Арина Богуцкая, по связям с общественностью и безопасности — Татьяна Кунгурова, по науке и образованию — Александр Яров, по культуре, туризму и нацполитике — Кристина Безенцева, здравоохранению, демографической и семейной политике — Диана Родионова.

Председателем комитета по экономической политике, промышленности и финансам стал Александр Салтыков, по агропромышленному комплексу и земельным отношениям — Светлана Коровина.

В рамках второй сессии пройдет избрание председателей еще двух профильных комитетов, а также представителя молодежного парламента Удмуртии в молодежном парламенте при Госдуме России.