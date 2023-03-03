«Аэрофлот» и «КрасАвиа» договорились о совместном развитии региональных перевозок

Авиакомпании «Аэрофлот» и «КрасАвиа» на Красноярском экономическом форуме подписали соглашение о развитии региональных и межрегиональных авиаперевозок. Оно будет действовать три года.

«Инициатива подписания соглашения принадлежит “Аэрофлоту”, для нас, региональной компании, это большой шаг вперед. Благодаря сотрудничеству упростятся стыковки и перевозка багажа», – прокомментировал генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

АО «КрасАвиа» принадлежит Красноярскому краю. Авиапарк компании составляет 24 самолета и 18 вертолетов. В 2022 году ею перевезено 412 тыс. пассажиров, что 35% больше года ранее. Маршрутная сеть компании насчитывает 33 регулярных направления.

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Лолита Белова