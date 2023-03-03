Производство молока в Курской области за год выросло на 35%

В 2022 году в Курской области валовый надой во всех сельскохозяйственных организациях достиг 320,7 тыс. т, увеличившись на 34,8% к показателям 2021-го. Об этом сообщается в отчете центра агроаналитики Минсельхоза РФ.

При этом почти половину надоев молока в области обеспечил один производитель — группа компаний «Агрокомплектация», которая по итогам 2022 года стала основным производителем молока в регионе. На всех ее площадках было произведено 135,5 тыс. т этой продукции, что составило более 42% от суммарных надоев во всей области за год.

В центре агроаналитики объясняют это вводом в эксплуатацию принадлежащего ГК крупнейшего молочного комплекса «Дмитриевский», рассчитанного на единовременное содержание 12,5 тыс. голов продуктивной голштинской породы. Валовый надой на одном предприятии составил 68,5 тыс. т за 2022 год.

Проект был запущен летом 2021 года, а стадо было окончательно сформировано в начале 2022-го. Объем инвестиций в молочный комплекс составил 8 млрд руб. Планируемая максимальная мощность предприятия по производству молока – 70 тыс. т в год.

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