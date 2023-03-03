В Сочи законодательно ограничили перепрофилирование здравниц

Городское собрание Сочи утвердило новые местные нормы градостроительного проектирования, касающиеся объектов санаторно-курортного назначения, сообщила пресс-служба мэрии города. Владельцы здравниц теперь ограничены в праве перепрофилирования объектов в апартаменты, а в курортной зоне разрешено строить только объекты санаторно-курортного назначения с парковой территорией.

В новых нормативах определены параметры объектов гостиничного обслуживания, санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений. Изменения будут закреплены в новом генплане. Местные нормативы градостроительного проектирования также дополнены нормативными показателями плотности застройки территориальных зон. Теперь объект гостиничного обслуживания не может быть размещен на всей площади земельного участка, принадлежащего правообладателю. Застройщику необходимо будет оставить достаточную территорию под парковую зону, свободную от застройки, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Анна Перова, Краснодар