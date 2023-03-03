Под «Памятник рыбакам, погибшим во время шторма» в Новороссийске выделили землю

Утверждены границы территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник рыбакам, погибшим во время шторма», расположенного на мысе Любви в Новороссийске, соответствующий приказ опубликован на сайте администрации Кубани.

Теперь на утвержденной территории запрещены строительство капитальных объектов, инженерных коммуникаций, а также установка рекламных конструкций.

Памятник представляет собой композицию из трех рыбаков, которые вглядываются в бушующее море. На гранитной плите имеется надпись: «Экипажу сейнера "Уруп" рыболовецкого колхоза "Черноморец", погибшему во время урагана в районе Поти 21 февраля 1953 г.». Ниже перечисляются имена жертв трагедии.

21 февраля 1953 года было объявлено штормовое предупреждение. Капитан сейнера «Уруп» хотел спасти улов хамсы, которая находилась в трюме. Так как в Сухуми на сдачу рыбы была большая очередь, было решено отправиться в Поти. В 20 милях от города сейнер сел на мель. Спасти моряков не удалось.

Андрей Ульченко

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