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В Казани двоих жителей задержали за финансирование террористической деятельности

Сотрудники ФСБ вместе с сотрудниками МВД задержали двоих жителей Казани, которые подозреваются в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь, по данным ФСБ, идет о запрещенных в РФ террористических организациях «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам».

Против задержанных возбудили уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Напомним, организация «Исламское государство» была признана по решению Верховного суда РФ в декабре 2014 года, а «Хайат Тахрир аш-Шам» — в июне 2020-го.

"Ъ-Казань"

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