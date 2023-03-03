На Кубани число вакансий за месяц выросло на 14%

Число актуальных вакансий в Краснодарском крае в феврале текущего года выросло на 14% в сравнении с показателями января. Об этом сообщила пресс-служба рекрутингового портала HeadHunter.

Число предложений от работодателей края составило 40 тыс. единиц. Это на 3% меньше, чем в феврале 2022 года. Специалисты ресурса также отметили возросшую активность кубанских соискателей: на 6% выше данных за январь текущего года и на 7% выше аналогичного периода 2022 года.

«В среднем на одну вакансию на рынке труда Кубани претендуют пять кандидатов — эта цифра говорит о стабильности рынка»,— отметила руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алена Манохина.

Средняя заработная плата, которую компании региона предлагают новым сотрудникам, составляет 53,5 тыс. руб. (58,3 тыс. руб. по России). Ожидания соискателей составляют 51,7 тыс. руб. (58,6 тыс. руб. по РФ).

Анастасия Донскова

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