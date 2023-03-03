В Челябинске суд признал законным снос павильонов у автовокзала «Северные ворота»

Арбитражный суд Челябинской области признал законным решение администрации регионального центра о сносе трех торговых павильонов у автовокзала «Северные ворота». После вступления решения в силу самовольные постройки снесут, сообщает мэрия.

Незаконные объекты рядом с автовокзалом появились еще в 2020 году. Три павильона занимают площадь в 212 кв. м и занимаются коммерческой деятельностью без оформления необходимых документов. Строения признали объектами капитального строительства. Администрация города издала распоряжения о сносе самовольных построек.

Однако владелец павильонов – ООО «ПаркСити» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании распоряжений мэрии незаконными. Суд отказал в удовлетворении этих требований.