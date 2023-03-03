Компании Новороссийска обязали до 14 марта предоставить сведения о сотрудниках в запасе

Компании Новороссийска в срок до 14 марта 2023 года должны предоставить в военный комиссариат сведения о сотрудниках, находящихся в запасе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 "Об утверждении Положения о воинском учете" и в целях обеспечения функционирования системы воинского учета, руководителям организаций независимо от форм собственности необходимо представить в срок до 14 марта 2023 года в военный комиссариат города Новороссийск списки граждан, пребывающих в запасе, работающих в организации (предприятии)»,— говорится в сообщении.

В администрации отметили, что сведения необходимы «для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках».

Анастасия Донскова

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