«Азот» увеличит инвестиции в развитие производства на 4 млрд рублей

Филиал «Азот» ОХК «Уралхим» вложит в развитие производства в этом году 8,6 млрд руб. Об этом рассказал директор филиала Андрей Семенюк. По его словам, в прошлом году этот показатель составил 4,6 млрд руб., а по сравнению с 2018 годом он увеличился более чем в четыре раза. Свыше 5,3 млрд руб. будет инвестировано в реализацию трех крупных проектов, среди которых «Производство калиевой селитры до 100 тыс. тонн в год» и «Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) производительностью 50 тыс. тонн в год». На природоохранную деятельность филиал «Азот» направит 893 млн руб.

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По словам господина Семенюка, план по производству на прошлый год для предприятия был установлен 2,3 млн тонн продукции, но завод изготовил 2,22 млн тонн. «Это связано не с тем, что мы не смогли выпустить, а с нарушением логистических цепочек вывоза продукции. Ранее основным потребителем товарного аммиака были страны ЕС, но с марта прошлого года экспорт туда стал невозможен. В результате мы были вынуждены разгрузить несколько производств, но сейчас стараемся нарастить переработку в сыпучий продукт для реализации на других рынках».