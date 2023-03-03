В Белоглинском районе Кубани возбуждено уголовное дело в отношении недобросовестного поставщика удобрений

В отношении 37-летнего жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Он не поставил фермеру из Белоглинского района минеральные удобрения на сумму 1 млн руб., сообщает пресс-служба краевого УМВД.

По версии следствия, глава крестьянско-фермерского хозяйства заключил с директором торгового предприятия договор о поставке минеральных удобрений, за которые перечислил около 1 млн руб. в качестве предоплаты. Фигурант уголовного дела товар не поставил и перестал выходить на связь.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в мошенничестве сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Ставрополя по месту его проживания»,— сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание по инкриминируемой подозреваемому ч. 5 ст. 159 УК РФ составляет лишение свободы на срок до пяти лет.

Андрей Ульченко

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