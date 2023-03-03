Прокуратура проверила факт возгорания пассажирского автобуса в Симферополе

Проверку обстоятельств возгорания пассажирского автобуса в Симферополе провела прокуратура Крыма. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, 30 января 2023 года в районе проспекта Победы загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту №30. На момент происшествия в транспорте не было пассажиров.

В ходе изучения обстоятельств случившегося было установлено, что автобус прошел предрейсовый осмотр при выходе на маршрут, который не выявил неисправностей.

«Проверкой установлены нарушения ведения путевых листов, предрейсового медицинского осмотра водителей, проведения стажировок водителей, ненадлежащего анализа ДТП с участием принадлежащих предприятию автобусов, а также неполного оснащения автобусов системами видеоконтроля»,— говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями директору «Горавтотранса» вынесли представление и возбудили административное дело по факту осуществления предпринимательской деятельности с нарушением условий соответствующей лицензии.

Анастасия Донскова

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