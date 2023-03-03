Уфимца приговорили к десяти годам лишения свободы за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд признал виновным 26-летнего Эмиля Лукманова в совершении пяти преступлений, связанных с финансированием терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы, из которых четыре года он проведет в тюрьме и шесть — в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

По версии следствия Эмиль Лукманов с 2019 по 2021 годы неоднократно переводил деньги на банковские карты лиц, организовавших сбор средств для финансирования деятельности международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики.

Карина Мамаева

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