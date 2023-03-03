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Минлесхоз Башкирии предложил выделять дрова семьям участников СВО

Министерство лесного хозяйства Башкирии предложило разрешить заготавливать древесину для отопления семей участников специальной военной операции. Заготовка древесины возможна при наличии в лесничестве «испрашиваемого объема древесины и производится в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества», говорится в законопроекте о внесении изменений в республиканский закон «О регулировании лесных отношений».

Поправки планируется внести в статью закона, где прописаны исключительные случаи заготовки древесины для государственных или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений. Сейчас в исключительных случаях древесину заготавливают для строительства, ремонта, реконструкции, отопления зданий в государственной или муниципальной собственности. Либо в рамках реализации программ поддержки сельхозпроизводства.

Законопроект находится на стадии общественных обсуждений, предложения принимаются до 9 марта.

В декабре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о выделении древесины семьям погибших участников СВО для строительства и ремонта домов. Ранее преимущественным правом заготовки древесины для собственных нужд были наделены семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи и молодые специалисты лесной отрасли, проживающие в сельской местности.

Карина Мамаева

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