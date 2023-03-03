В Челябинской области запретили использование беспилотников

Оперативный штаб Челябинской области установил запрет на использование беспилотных воздушных судов (БВС) на территории региона. Исключение сделали для органов власти и ряда предприятий. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

По данным ведомства, запрет на использование беспилотников действует с 7 февраля и до снятия режима «Уровень базовой готовности». Пользоваться квадракоптерами и дронами в этот период могут местные подразделения федеральных ведомств, органы региональной и муниципальной властей, а также подведомственные им учреждениями. Кроме того, под запрет не попадают выполняющие гособоронзаказ организации, учреждения, обеспечивающие контроль и функционирование объектов инфраструктуры, а также иные организации по договорам с органами власти.

За неправомерное использование беспилотных воздушных судов предусмотрена уголовная и административная ответственность. Это ст. 271.1 УК РФ (нарушение правил использования воздушного пространства РФ) и ст. 11.4 и 11.5 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов). Также в министерстве общественной безопасности региона отмечают, что в декабре 2022 года внесены изменения в федеральный закон «О ведомственной охране», который разрешает сотрудникам охраны получили «пресекать нахождение БВС в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты».

Еще в 2022 году запрет на использование беспилотников установили в ряде регионов РФ, в том числе в Пермском и Краснодарском краях, Саратовской, Тульской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Оренбургской и Ярославской областях. Уже в этом году аналогичные ограничения ввели в Воронежской, Кировской областях и в Северной Осетии.