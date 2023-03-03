Прокуратура заинтересовалась продажей домов железнодорожников в Перми

Пермская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства продажи ОАО «РЖД» домов, в которых прописаны работники и семьи железнодорожников. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в рамках надзорных мероприятий у РЖД была запрошена вся документация. По результатам проверки будет дана оценка законности реализации указанного имущества и, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее портал 59.RU сообщил, что РЖД разместили в разделе «Недвижимость» на официальном сайте компании и на площадке Avito объявления о продаже трех домов — двух в районе железнодорожного вокзала Пермь II и одного в Чусовском округе. Во всех случаях в тексте объявлений было сказано, что объекты зарегистрированы как нежилые, но у них есть обременения — там прописаны и живут люди, которых в документации о торгах называют «третьими лицами».