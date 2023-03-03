По сухопутному пути из Крыма выехало 70 тысяч автомобилей

С октября прошлого года по новому маршруту из республики проехало более 70 тыс. машин, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя министра транспорта Крыма Николая Лукашенко. Он также отметил, что трафик постоянно растет и безопасность трассы обеспечена на должном уровне.

«С 10 октября 2022 года по новому маршруту проехало более 70 тыс. автомобилей. Инциденты на дороге не зарегистрированы. Необходимые меры безопасности при движении организованных колонн либо самостоятельном движении обеспечены на достаточном уровне»,— заявил Николай Лукашенко.

Он также отметил, что после открытия сухопутного пути из Крыма по маршруту каждый день проезжали от 200 до 700 автомобилей, сегодня трафик увеличился до 300–700 машин только в направлении из республики.

«Около трети трафика составляют организованные колонны, а две трети общего потока перемещаются самостоятельно»,— сообщил Николай Лукашенко.

Андрей Ульченко

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