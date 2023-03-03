В Анапе проверят сведения о сливе нечистот в реку Сукко

В Анапе начали прокурорскую проверку сведений о сливе нечистот в реку Сукко. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Сведения о загрязнении реки сточными водами были размещены в интернете. Сотрудники ведомства и министерства природных ресурсов Кубани обследовали очистные сооружения АО «Анапа Водоканал» в селе Сукко и сбросной канал, впадающий в реку, на предмет незаконных сбросов.

В настоящее время проверка продолжается. По ее результатам прокуратура установит виновников и примет меры реагирования.

Анастасия Донскова

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