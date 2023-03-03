Экс-директор пермского отделения Россельхозбанка возглавит новый агрохолдинг в Прикамье

Бывший директор пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Киселев возглавил недавно созданное в Перми ООО «К4». По данным Kartoteka.ru, запись о регистрации этой компании была внесена в ЕГРЮЛ 6 февраля. Основным видом деятельности общества указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди его ОКВЭД значатся также разведение КРС, выращивание зерновых и другие сельскохозяйственные работы. Единственным учредителем ООО является пермский бизнесмен Александр Кириленко. По данным источников на рынке, «К4» будет головной компанией агрохолдинга, который планирует сформировать господин Кириленко.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Алексей Киселев подтвердил «Ъ-Прикамье» свое трудоустройство в новую компанию. Планы «К4» он комментировать не стал, пояснив, что будет готов сделать это позже.
Алексей Киселев ранее возглавлял филиал Россельхозбанка в Белгороде. В 2018 году стал руководителем департамента микробизнеса головного офиса кредитной организации. В 2020-м был назначен директором пермского филиала РСХБ. В конце 2022 года покинул эту должность.