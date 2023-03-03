Экс-директор пермского отделения Россельхозбанка возглавит новый агрохолдинг в Прикамье

Бывший директор пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алексей Киселев возглавил недавно созданное в Перми ООО «К4». По данным Kartoteka.ru, запись о регистрации этой компании была внесена в ЕГРЮЛ 6 февраля. Основным видом деятельности общества указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди его ОКВЭД значатся также разведение КРС, выращивание зерновых и другие сельскохозяйственные работы. Единственным учредителем ООО является пермский бизнесмен Александр Кириленко. По данным источников на рынке, «К4» будет головной компанией агрохолдинга, который планирует сформировать господин Кириленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Алексей Киселев подтвердил «Ъ-Прикамье» свое трудоустройство в новую компанию. Планы «К4» он комментировать не стал, пояснив, что будет готов сделать это позже.

Алексей Киселев ранее возглавлял филиал Россельхозбанка в Белгороде. В 2018 году стал руководителем департамента микробизнеса головного офиса кредитной организации. В 2020-м был назначен директором пермского филиала РСХБ. В конце 2022 года покинул эту должность.