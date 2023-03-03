За сутки в Саратовской области зарегистрировано 286 случаев COVID-10

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 286 новых случаев COVID-19, 10 из них сопровождаются пневмонией, два – с бессимптомным течением, остальные – с признаками ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

Общее количество зарегистрированных с начала пандемии случаев составляет 312251, выздоровлением завершились 304475 из них, в том числе за сутки - 102 человека.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Саратове (108 случаев), Балаковском (64), Энгельсском (52), Балашовском (29) районах и поселке Светлый (10).

Среди новых пациентов 22 ребенка и 93 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева