В Курганской области начал действовать новый норматив накопления ТКО

Жители Курганской области будут оплачивать услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) по новому нормативу. Для населения регионального центра он составляет 2,29 куб. м в год, других населенных пунктов — 2,08 куб. м в год. Соответствующий приказ начал действовать после отмены Вторым апелляционным судом Санкт-Петербурга ранее установленных нормативов по накоплению ТКО, сообщают в областном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В ведомстве также опровергли опубликованную в одном из СМИ информацию о том, что после отмены нормативов судом жители региона могут не платить за вывоз мусора. Чиновники отмечают, что плата за такие услуги формируется исходя из единого тарифа и утвержденного норматива накопления. Предельный единый тариф составляет 492,17 руб. за куб. м.

«Региональный оператор ООО “Чистый город” продолжает оказывать гражданам услуги по вывозу ТКО. Внесение платы за оказание коммунальной услуги жители Курганской области, как и ранее, согласно действующему законодательству, должны осуществлять своевременно», — комментируют в департаменте.

В конце 2022 года Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении жалобы департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области на ранее вынесенное решение о признании недействительными нормативов накопления отходов, которые приняли в 2017 году. Для жителей регионального центра они составляли 1,9 куб. м в год, остальных населенных пунктов —1,7 куб. м. В феврале с целью не допустить срыва работы по вывозу ТКО ведомство издало приказ, устанавливающий новые нормативы.