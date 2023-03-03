Компания из Удмуртии займется разработкой двух месторождений нефти в Оренбуржье

Компания «УДС-нефть», зарегистрированная в столице Удмуртии, займется разработкой Восточно-Репинского и Лысовского месторождений нефти в Оренбургской области. Соответствующие результаты тендеров на право добычи углеводородов на этих двух промыслах представило Федеральное агентство по недропользованию, пишет «АиФ-Оренбург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За право недропользования компания заплатила около 60 млн руб. Отмечается, что Восточно-Репинский участок находится примерно в 60 км от Оренбурга на территории Оренбургского и Сакмарского районов. Лысовский участок располагается к северо-западу от хутора Чулошников на территории Оренбургского района.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», компания «УДС-нефть» зарегистирована в Ижевске в мае 2015 года. Генеральный директор — Юрий Шляпников, бенефициар — Алексей Чулкин. Согласно данным, представленным на сайте компании, ООО «УДС нефть» входит в тройку лидеров по добыче нефти в Удмуртии, а также ведет свою деятельность в Пермском крае и Башкортостане.