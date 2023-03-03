Екатеринбуржец пытается отсудить у Ройзмана половину завещанного четырехэтажного дома

Житель Екатеринбурга подал гражданский иск к бывшему мэру Евгению Ройзману (признан иностранным агентом), пытаясь отсудить завещанные политику половину четерехэтажного дома и земельный участок. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на адвоката господина Ройзмана Владислава Идамжапова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Защитник рассказал, что отец истца завещал экс-главе Екатеринбурга право собственности на недвижимость в 2020 году. При этом Евгений Ройзман узнал об этом только сейчас. Политик предполагает, что Фонд Ройзмана когда-то помог мужчине, и завещание – его благодарность.

Площадь завещнного дома составляет почти 700 кв. м. «Он завещание составил, а его сын начал оспаривать это завещание, обращаясь в суд с требованием о признании этого завещания недействительным»,– заявил господин Идамжапов. Евгений Ройзман намерен согласен передать право собственности на недвижимость истцу.

Сейчас в отношении Евгения Ройзмана возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на видеохостинге Youtube, где поделился своим негативным мнением о военной спецоперации РФ на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

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