В пригороде Новороссийска создадут новое футбольное поле

В селе Гайдук в районе Новороссийска построят новое футбольное поле. Об этом сообщила замглавы города Эльвира Кальченко в Telegram.

Проектную документацию разработает МКУ «Управления строительства». Объект планируют разместить в районе улицы Стадионной. Проектом предусмотрено строительство футбольного поля с синтетическим покрытием площадью 65 м на 105 м, зрительской трибуны на 200 человек с навесом, беговой дорожки по периметру поля шириной 3–5 м, провести озеленение и освещение объекта.

«Разработку проектной документации планируется выполнить к концу 2023 года»,— говорится в сообщении.

О сроках и стоимости строительства объекта не сообщается.

Анастасия Донскова

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