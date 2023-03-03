Выделено 100 млн рублей на обеспечение инфраструктурой участков для многодетных в Саратове, Энгельсе и Балаково

Три муниципалитете региона - Саратов, Энгельс и Балаково - получат 100 млн рублей на инфраструктуру для участков для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Виды работ, которые планируется выполнить на эти средства, определены. В Саратове будет обеспечено водоснабжение участков многодетных в микрорайонах Латухино и Зональный, в Энгельсе – водоснабжение, освещение и организация проезда в нескольких поселках.

Участки без коммуникаций есть также в Ершове, Балашове, Вольске, Хвалынске, Красноармейске, Ртищеве, Базарном Карабулаке. Эти районы должны в течение недели просчитать, сколько средств им требуется, чтобы подвести воду и дороги к участкам. Губернатор пообещал выделить финансирование в следующем этапе программы.

Марина Ковалева