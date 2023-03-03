Вынесен приговор по факту гибели рабочих «Газпром нефтехим Салават»

Салаватский городской суд признал 42-летнего начальника цеха ООО «Газпром нефтехим Салават» Павла Железнова виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии. В августе 2021 года на нефтеперерабатывающем заводе произошла авария, в результате которой погибли двое рабочих.

В ходе проверки установлено, что причиной ЧП стала разгерметизация трубопровода насыщенного водяного пара в помещении котла-утилизатора, когда его осматривали двое операторов технологических установок. Рабочие получили множественные ожоги, от которых впоследствии скончались.

Павел Железнов знал о течи трубопровода, но в нарушение норм и правил в области промышленной безопасности дал указание подчиненным провести его осмотр, тога как должен был незамедлительно принять меры к остановке и отключению котла, пришел к выводу суд. Сам подсудимый вину не признал.

Ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком на год, с «Газпром нефтехим Салават» взыскано 3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда родственникам потерпевших.

Влада Шипилова

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