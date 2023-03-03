Ликвидатор разлива дизтоплива на Таймыре оспаривает результаты рейда Росприроднадзора

ООО «Гидротехнологии Сибири» обратился в суд с просьбой признать незаконным акт внепланового рейдового осмотра Росприроднадзора. По данным пресс-службы арбитражного суда Красноярского края, компания утилизировала загрязненный нефтью грунт по договору с «Норильско-Таймырской энергетической компанией» (НТЭК, входит в ГМК «Норникель»).

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«Росприроднадзор вынес решение о проведении рейдового осмотра в отношении производственной площадки истца в связи с наличием сведений о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Истец не согласен с актом проверки, полагая, что непосредственная угроза жизни и здоровью людей возникла 29 мая 2020 года, когда произошел разлив дизельного топлива в Норильске, а на данный момент истец перерабатывает отходы способом, не создающим опасности причинения вреда»,– сообщает пресс-служба.

В результате масштабного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ НТЭК в мае 2020 года в реки и почву попало более 20 тыс. т дизельного топлива. В 2021 году Росприроднадзор взыскал с НТЭК 146 млрд руб. за ущерб окружающей среде. В июле 2022 года суд утвердил мировое соглашение Росрыболовства и НТЭК по иску на 59 млрд руб. – компания должна будет провести мероприятия для компенсации ущерба биоресурсам.

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Дарья Решетникова