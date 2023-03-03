В Свердловской области ожидаются морозы до -29 градусов

В Свердловской области в субботу ночью температура опустится до -29°, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 3 марта, температура в регионе составит -8°...-13°. Осадков не ожидается. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. В Екатеринбурге преимущественно без осадков, температура -8°...-10°, ветер западный 4-9 м/с.

В субботу, 4 марта, в области местами небольшой снег. Температура ночью составит -14°...-19°, на крайнем севере до -29°. Днем будет -1°...-6°, на крайнем севере до -19°. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. В уральской столице осадков не ожидается. Температура ночью опустится -14°...-16°. Днем температура составит -1°...-3°. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с.

В воскресенье, 5 марта, в Свердловской области будет небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью составит -6°...-11°, на крайнем севере – -14°...-19°. Днем — 0°...-5°, на крайнем севере до -10°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. В Екатеринбурге ночью будет -6°...-8°, днем — 0°...-2°, ветер — слабый.

Напомним, с 3 по 7 февраля в Свердловской области действует предупреждение о смоге.

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