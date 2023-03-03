В Славянске-на-Кубани обнаружили тела двух поссорившихся мужчин и сгоревшее авто

В Славянске-на-Кубани проверят обстоятельства гибели двух мужчин, которые конфликтовали между собой на протяжении длительного времени. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, вечером 2 марта 2023 года на улице Школьной между двумя мужчинами в возрасте 65 и 37 лет произошла бытовая ссора. Пенсионер поджог иномарку своего оппонента, а затем выстрелил в мужчину несколько раз из ружья. При этом стрелявший получил колотое ранение в грудь. Оба скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время на месте находятся следователи. Проводится работа по установлению всех обстоятельств гибели жителей города и мотив преступления.

Анастасия Донскова

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