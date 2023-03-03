В Туве полиция выявила хищение бюджетных средств работником администрации района

МВД по Республике Тыва возбудило уголовное дело о хищении свыше 1 млн руб. бюджетных денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

События, которые описаны в деле, произошли в период с сентября 2020-го по май 2022 года. По версии следствия, ведущий специалист администрации одного из районов обеспечила необоснованную выплату детских пособий двум местным жительницам, которые не имели на это прав. Одна из них проживала в другом районе, вторая — вовсе не имела детей. В последующем женщины переводили деньги на банковский счет чиновницы. Используя эту схему, уверено следствие, она похитила более 1 млн руб.

Факты хищений выявили сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. По их материалам следователи возбудили дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подозреваемую на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

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Илья Николаев