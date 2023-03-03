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обновлено 07:46

Еще один пермский чиновник уехал в командировку в Луганскую область

Начальник инспекции Госжилнадзора Пермского края Александр Евсюков отправился в командировку в Луганскую область. До осени он будет исполнять обязанности замруководителя администрации Северодонецка, сообщил в своем телеграм-канале пермский журналист Василий Кучумов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Ъ-Прикамье» данные сведения. В минЖКХ и пресс-службе губернатора эти данные не комментируют.

Господин Евсюков не единственный высокопоставленный краевой чиновник, работающий в командировке в новом российском регионе. Так, там с прошлого лета трудится замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников, назначенный первым заместителем главы администрации Северодонецка.

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