В Губахинском психоневрологическом интернате не соблюдались требования безопасности

Прокуратура Губахи выявила нарушения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в местном психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенной проверки в интернате были выявлены многочисленные нарушения. Система противопожарной защиты работала с истекшим сроком службы, дежурные посты, кабинеты ответственных лиц не оборудованы стационарными телефонами для связи с экстренными службами. Не проводились инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов.

По итогам надзорных мероприятий прокурором директору ГБУ Пермского края «Губахинский психоневрологический интернат» внесено представление. Два сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.