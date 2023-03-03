В России с 1 марта начинают действовать новые правила для водителей общественного транспорта и такси, в которых вводится запрет на работу для лиц с неснятой или непогашенной судимостью. При трудоустройстве работник теперь должен предъявить работодателю соответствующую справку. Согласно закону, к осуществлению перевозок не допускаются лица с судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Насколько новые правила скажутся на работе общественного транспорта и служб такси Краснодарского края, рассказал президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Петров

Фото: предоставлено автором Иван Петров

Фото: предоставлено автором

«Однозначно, этот закон был необходим. Пассажиры общественного транспорта или такси должны понимать, что водитель является благонадежным и ни в коем случае не позволит себе никаких противоправных действий.

На самом деле и до введения новых правил в России действовало постановление, в рамках которого автопредприятия должны были проверять сотрудников на судимость. Но этот документ был в нормативных актах, а не в федеральном законе. По факту автопредприятия подавали в полицию списки водителей, раз в месяц правоохранители проверяли водителей, которые трудоустроились, на наличие судимости. Сейчас наступила более серьезная ответственность для перевозчика в случае нарушения правил.

В нашем регионе водителей, осужденных ранее за тяжкие преступления, нет. На работу и до принятия новых правил не принимали осужденных, к примеру, за убийство или педофилию.

Единственный минус у этого закона в том, что теперь нельзя брать на работу шоферов без справки. Если раньше можно было провести собеседование и сразу приступить к трудовой деятельности, отправив документы на согласование в МВД, сейчас срок ожидания такой справки занимает около месяца. Это неудобно для самого человека, который планирует работать водителем.

Вместе с тем хочу отметить, что и сами водители часто страдают от пассажиров, в отношении них совершают грабежи, нападения и даже преступления сексуального характера. И это большая проблема, так как таких нарушителей наказать непросто. Автотранспортные предприятия решают эти проблемы с помощью ГЛОНАСС, в случае необходимости есть голосовой вызов, диспетчерская служба связывается с МЧС или полицией. Также в общественном транспорте устанавливается видеофиксация, благодаря которой правоохранительные органы оперативно могут разобраться в ситуации. Часто пьяные пассажиры жалуются на водителей, видеорегистратор в большинстве случаев нам показывает, что водитель вел себя предельно корректно».

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