«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в первом матче плей-офф

Новосибирская «Сибирь» одержала выездную победу над омским «Авангардом» в стартовом матче плей-офф Кубка Гагарина. В первом и втором периодах болельщики не увидели заброшенных шайб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На 58 мин. Алексей Береглазов вывел хозяев вперед, но за полторы минуты до сирины нападающий «Сибири» Александр Шаров сравнял счет. Ему ассистировали Максим Сушко и Валентин Пьянов. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались новосибирцы: победную шайбу на 69 мин. провел Никита Сетдиков.

«Тяжелая, сложная игра. Предполагали, что «Авангард» будет много прессинговать и атаковать. К этому были готовы. Старались упростить игру. Игра шла шайба в шайбу. Но мы оказались немножко терпеливее и удачливее», — приводит слова главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова сайт КХЛ.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 4 марта в Омске.

Илья Николаев