Зеленский уволил главу Херсонской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Галину Луговую с должности главы Херсонской городской военной администрации. Новым главой назначен военный прокурор Роман Мрочко. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте офиса украинского президента.
Галина Луговая
Фото: страница Галины Луговой в соцсети
Госпожа Луговая занимала пост главы военной администрации Херсона с сентября 2022 года. По информации издания «Страна.ua», до 2015 года она возглавляла одну из местных школ, после чего была избрана депутатом Херсонского горсовета седьмого созыва. В 2020 году стала секретарем горсовета.
В декабре на сайте президента Украины появилась петиция с требованием уволить госпожу Луговую. Авторы петиции обвинили администрацию в бездействии, хищениях бюджетных средств и гуманитарной помощи, а также в вымогательстве денег у населения.
Роман Мрочко, по информации «РБК-Украина», занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.