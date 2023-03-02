Зеленский уволил главу Херсонской военной администрации

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Галину Луговую с должности главы Херсонской городской военной администрации. Новым главой назначен военный прокурор Роман Мрочко. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте офиса украинского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Галина Луговая

Фото: страница Галины Луговой в соцсети Галина Луговая

Фото: страница Галины Луговой в соцсети

Госпожа Луговая занимала пост главы военной администрации Херсона с сентября 2022 года. По информации издания «Страна.ua», до 2015 года она возглавляла одну из местных школ, после чего была избрана депутатом Херсонского горсовета седьмого созыва. В 2020 году стала секретарем горсовета.

В декабре на сайте президента Украины появилась петиция с требованием уволить госпожу Луговую. Авторы петиции обвинили администрацию в бездействии, хищениях бюджетных средств и гуманитарной помощи, а также в вымогательстве денег у населения.

Роман Мрочко, по информации «РБК-Украина», занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

Эрдни Кагалтынов