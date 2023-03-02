Возгорание камыша вдоль трассы Темрюк — Голубицкая тушили более четырех часов

Днем 2 марта вдоль трассы Темрюк — Голубицкая загорелось 200 кв. м камыша. Спасатели боролись с огнем более четырех часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 13:08. Через 13 минут на место прибыли первые подразделения пожарных и установили площадь возгорания. В 13:59 пожар был локализован. Ликвидировать открытое горение удалось к 18:20, полная ликвидация пожара произошла в 18:50.

Причина пожара устанавливается. В его тушении участвовали 32 человека и семь единиц техники.

Татьяна Ручкина

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