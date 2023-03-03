Штрафа не хватило, чтобы загладить вину

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 2 марта признал Кирилла Королева виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции во время прошлогоднего митинга против проведения СВО и приговорил к 10 месяцам колонии-поселения. Первоначально суд назначил обвиняемому штраф, но гособвинитель посчитал приговор слишком мягким и подал апелляцию. С учетом нахождения под домашним арестом Кирилл Королев проведет в колонии 7 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции во время задержание участников акции против специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине 6 марта 2022 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сотрудники полиции во время задержание участников акции против специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине 6 марта 2022 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кирилла Королева задержали в рамках уголовного дела о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, максимальное наказание по данной статье — пять лет лишение свободы). Он 6 марта 2022 года, по данным следствия, во время митинга против проведения специальной военной операции на территории Украины «с силой двумя руками толкнул в спину» сотрудника полиции Александра Лесова. Как писали СМИ, в это время сотрудник МВД жестко задерживал другого участника акции.

Во время судебного разбирательства, которое длилось около полугода, господин Королев находился под домашним арестом. Он свою вину признал: перевел 15 тыс. рублей потерпевшему и 5 тыс. рублей в фонд помощи детям «Обыкновенное чудо». Полицейский материальных претензий к обвиняемому не предъявил и попросил рассматривать дело без него. Суд в начале сентября признал Кирилла Королева виновным, но, учитывая, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, а также загладил свою вину, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Однако уже через неделю прокуратура подала апелляционную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд. По мнению ведомства, выводы районного суда были необоснованными. Гособвинитель не согласился с тем, что вред, причиненный сотруднику полиции и интересам общества и государства, действительно заглажен. В начале января городской суд отправил дело на пересмотр.

На слушание 2 марта господин Лесов не явился и от участия в судебном разбирательстве отказался. Старший помощник прокурора Адмиралтейского района запросила три года колонии-поселения для подсудимого. По ее словам, господин Королев действовал «умышленно и незаконно из-за возникшей личной неприязни к Лесову, обусловленной исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей». «В результате совершения противоправных действий Королева потерпевшему были причинены физическая боль, нравственные страдания, моральный вред, а также нарушен нормальный порядок деятельности органов МВД. Каких-либо сведений, что этот вид преступления заглажен, не представлено»,— зачитала прокурор.

Кирилл Королев обвинение не оспаривал. Адвокат Марк Алексеев назвал такое наказание чересчур суровым. Сторона защиты просила назначить минимально возможное наказание — штраф. Он отметил, что вред от преступления обществу может быть заглажен любым законным способом. «Мой подзащитный не является общественно опасными лицом. Противоправных действий за последние полгода не совершал. Он устроился на работу механизатором снегоуборочной техники и доказал свою платежеспособность, выплатив прошлый штраф. Потерпевший уже сообщал суду, что у него отсутствуют какие-либо претензии к Королеву»,— подчеркнул господин Алексеев. От последнего слова Кирилл Королев отказался, не зная, что сказать.

Суд приговорил Кирилла Королева к 10 месяцем колонии-поселения. Из срока наказания вычтут время, которое подсудимый провел под домашним арестом в период с 8 марта по 5 сентября в 2022 году, из расчета два дня под домашним арестом за один день в колонии.

Сторона защиты после оглашения приговора заявила, что намерена оспаривать решение суда.

Надежда Ярмула