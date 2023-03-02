Суд Нью-Йорка частично признал претензии Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный окружной суд Нью-Йорка признал частично обоснованными иски российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby’s. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда. Бизнесмен утверждал, что аукционный дом помогал его бывшему арт-дилеру Иву Бувье завышать цены на приобретаемые картины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рыболовлев

Фото: Eric Gaillard / Reuters Дмитрий Рыболовлев

Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Мы с нетерпением ждем разбирательства присяжных заседателей»,— сообщил адвоката господина Рыболовлева Дэн Корнштейн.

Дело началось еще в 2015 году. Тогда Дмитрий Рыболовлев купил две картины Пикассо при посредничестве Ива Бувье. Позже оказалось, что картины были украдены. Впоследствии разбирательств господин Рыболовлев подал ряд исков к аукционному дому. Он утверждал, что господин Бувье обманул его на $1 млрд за все время сотрудничества — около 12 лет. Якобы арт-дилер завышал стоимость картин при заключении сделки, а разницу присваивал себе. При этом, по словам Дмитрия Рыболовлева, аукционный дом содействовал в этом.

Иски миллиардера касались суммы в $380 млн. Суд признал обоснованными претензии по сделкам, составившим $200 млн. Речь идет о сделках по 15 картинам, в том числе Леонардо да Винчи, Густава Климта, Рене Магритта и Амедео Модильяни. Вместе с тем суд отклонил претензии, касающиеся, в частности, картин Пабло Пикассо, Огюста Родена, Анри де Тулуз-Лотрека. Судья Джесси Фурман предупредил, что судебное разбирательство будет «дорогостоящим, рискованным и потенциально неприятным для обеих сторон».

С 2015 года Дмитрий Рыболовлев неоднократно судился с аукционным домом. В 2020 году суд в Монако аннулировал его иск. Миллиардер дважды подавал жалобы в суд в Женеве. На второй раз апелляцию удовлетворили. Sotheby’s и Ив Бувье свою вину отрицают.

Дмитрий Рыболовлев — бывший владелец производителя удобрений «Уралкалий». Он попал в топ-20 богатейших людей России по версии Forbes. Его состояние на 2022 год оценивалось в $6,6 млрд.

Лусине Баласян