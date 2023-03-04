Нимейри и СССР

Джафар Мохаммед Нимейри пришел к власти в результате военного переворота 25 мая 1969 года

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Революционного совета Демократической Республики Судан Джафар Мухаммед Нимейри делает запись в книге почетных гостей в мемориальном зале Воинской славы в Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости Председатель Революционного совета Демократической Республики Судан Джафар Мухаммед Нимейри делает запись в книге почетных гостей в мемориальном зале Воинской славы в Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане

Фото: Вячеслав Рунов / РИА Новости

В ноябре 1970-го руководители Суданской коммунистической партии были арестованы. 11 мая 1971 года Нимейри объявил об официальном запрете коммунистической партии, а 25 мая объявил о создании Суданского социалистического союза (ССС) — единственной в стране легальной партии. 19 июля 1971 года Нимейри был свергнут в результате военного переворота, однако уже 22 июля в результате нового военного переворота вернулся к власти. Несколько дней спустя обвиненные в причастности к перевороту 19 июля руководители запрещенной компартии, в том числе ее генеральный секретарь Абдель Халек Махджуб Осман, были казнены. Военные советники из СССР и соцстран были высланы из Судана сроком на год.

15 сентября 1971 года Нимейри был избран президентом Судана, получив на выборах 99% голосов избирателей. В январе 1972-го он занял пост генерального секретаря ССС.

В том же 1972-м советско-суданские отношения были возобновлены. В Судан вернулись 90 военных советников из СССР. Были завершены поставки танков согласно ранее заключенным договоренностям и достигнуты новые договоренности о поставках военных самолетов. В 1977 году Нимейри, недовольный тем, что СССР оказывает военную помощь соседней Эфиопии, выслал из Судана всех советских военных советников и членов их семей.