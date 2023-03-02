Пихто его знает

Компания «Антар» пермского предпринимателя Александра Кириленко взяла на ответхранение имущество сельхозпредприятия «Пихтовское» — крупнейшего хозяйства банкротящейся группы «Ашатли». В настоящий момент «Пихтовское» продается на торгах. По данным «Ъ-Прикамье», господин Кириленко намерен выкупить его. Источники на рынке сообщают, что предприниматель ведет переговоры о приобретении еще нескольких предприятий, которые в дальнейшем планирует объединить в крупный холдинг. Экс­перты отмечают, что развивать сельхозбизнес в Прикамье непросто. Однако, по их мнению, при правильном менеджменте это может стать выгодной инвестицией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Предприятие «Пихтовское» расположено в Частинском районе Пермского края. Ранее его стадо насчитывало более 3,4 тыс. голов крупного рогатого скота, компания являлась самой крупной фермой «Ашатли» и одним из крупнейших хозяйств Пермского края. В 2022 году «Пихтовское» и еще девять входящих в холдинг компаний вошли в процедуру банкротства из-за долгов «Ашатли» перед Сбербанком в размере 273,4 млн руб. В настоящий момент имущественный комплекс «Пихтовского» выставлен на аукцион. По информации в ЕФРСБ, одним лотом продаются: два коровника (на 600 голов каждый), различные вспомогательные сооружения, пять земельных участков общей площадью более 18 га, сельхозтехника и 320 голов КРС. Начальная цена лота — 152 млн руб. Аукцион пройдет 14 марта.

По данным «Ъ-Прикамье», с 1 марта перечисленное имущество находится на ответственном хранении у ООО «Антар». Источник, близкий к «Ашатли», объяснил такое решение тем, что у холдинга в настоящий момент нет финансовой возможности содержать имущественный комплекс «Пихтовского» и оставшееся стадо. Поголовье сильно сократилось из-за распространения среди животных различных болезней, на лечение которых у группы не было средств. «Из-за начавшегося падежа большая часть помещений пустовала, и было принято наилучшее в таких ситуациях решение — отдать площадку действующему бизнесу. У „Антара“ как раз, наоборот, был избыток скота, и, взяв „Пихтовское“ на ответхранение, компания смогла разместить часть своего стада там»,— рассказал собеседник «Ъ-Прикамье». По его информации, в дальнейшем ООО «Антар» намерено выкупить «Пихтовское» на торгах.

Конкурсный управляющий «Пихтовского» Дмитрий Салуквадзе подтвердил, что производственные мощности предприятия до окончания торгов переданы на ответхранение «Антару». Возможное приобретение «Антаром» имущества должника с торгов господин Салуквадзе прокомментировать не смог, пояснив, что не в курсе планов компании.

ООО «Антар» было учреж­дено в 2015 году бизнесменом Ара Саргсяном. Главным активом общества является имущественный комплекс бывшего сельхозпредприятия «Нива» в Частинском районе, который оно выкупило в рамках банкротства «Нивы» в 2019 году. На момент вхождения «Нивы» в процедуру банкротства она владела более 4 тыс. голов КРС. Летом 2022 года компанию «Антар» купил совладелец пермских торговых центров «Айсберг» и «Айсберг Модерн» Александр Кириленко. Тогда господин Кириленко объяснил приобретение нового актива намерением попробовать развиваться в сельскохозяйственном бизнесе. Финансовые результаты за прошлый год ООО «Антар» пока не раскрывало. В 2021-м выручка общества составила 517,5 млн руб., чистая прибыль — 70,1 млн руб.

Сразу несколько источников на рынке сообщили, что Александр Кириленко намерен выкупить не только «Пихтовское» и ведет переговоры о покупке еще нескольких предприятий, которые планирует объединить в крупный сельскохозяйственный холдинг. Один из собеседников сообщил, что господин Кириленко рассматривает приобретение еще одной компании «Ашатли» — фермы «Шляпники» в Ординском районе, а также расположенного там же совхоза «Правда», которым владеет бизнесмен Сергей Поздеев.

Другой информированный источник рассказал, что уже создана головная компания будущего холдинга — ООО «К4». По данным Kartoteka.ru, общество было зарегистрировано в Перми 6 февраля. Основным видом его деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Единственным учредителем ООО является Александр Кириленко. Возглавляет компанию бывший директор пермского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Киселев, покинувший эту должность в конце прошлого года.

Связаться с господином Кириленко не удалось, он не ответил на звонок по известному редакции номеру. Господин Киселев отказался от комментариев, пояснив, что компания будет готова поделиться своими планами позже.

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Александр Логачев не видит препятствий для формирования нового крупного агрохолдинга в регионе. «Если у инвестора есть на это средства, то никаких трудностей тут нет. Речь ведь идет не о создании холдинга с нуля, а о приобретении уже готовых, работающих предприятий. В частности, „Пихтовское“ — практически новое хозяйство, которое в свое время было очень хорошо оборудовано»,— говорит господин Логачев. Дальнейшее развитие группы, по его словам, будет зависеть от того, насколько грамотным будет менеджмент. «Если правильно выстроить сельскохозяйственный бизнес, то он может быть очень прибыльным, независимо от внешних экономических условий — потребитель может отказаться от многих товаров, но не от продуктов питания»,— рассуждает Александр Логачев.

По мнению исполнительного директора ассоциации «Аграрное предпринимательство Пермского края» Игоря Запевалова, сельское хозяйство, в особенности молочное скотоводство, не самая простая отрасль для ведения бизнеса в Прикамье. «Многие предприниматели в него заходили, но не у всех в итоге получилось. Тот же холдинг „Ашатли“, у которого были довольно сильные менеджеры и интересное позиционирование продукции, сегодня оказался в сложной ситуации»,— отмечает господин Запевалов. Вместе с тем он также считает, что, несмотря на сложность, сельхозбизнес может стать хорошей инвестицией. «У формирующегося холдинга есть два пути. Наиболее экономически эффективный — организовать в перспективе собственную переработку молока, ведь продавать молочную продукцию гораздо выгоднее, чем просто сырье. Но можно заниматься и только производством сырого молока, продавать его на переработку другим предприятиям и получать из бюджета субсидии за надои. Это тоже рабочий вариант»,— полагает руководитель ассоциации.

Екатерина Артемова